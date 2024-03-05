Manisa'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı

Manisa\'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Müsabakalarında, Alaşehir Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Levent Enes Kuruca'nın Muay-Thai branşında birinci olarak altın madalya kazanması hem memleketi olan Sarıgöl'de hem de okuduğu Alaşehir'de sevinçle karşılandı. Kuruca, hedefinin önce bölge birinciliği ardından da Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

05.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Müsabakalarında, Alaşehir Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Levent Enes Kuruca'nın Muay-Thai branşında birinci olarak altın madalya kazanması hem memleketi olan Sarıgöl'de hem de okuduğu Alaşehir'de sevinçle karşılandı.

Alaşehir Savunma Sanatları Spor Merkezinde milli takım antrenörlerinden Adem Demirci tarafından çalıştırılan ve okul sporlarında altın madalya kazanan Levent Enes Kuruca hedefinin önce bölge birinciliği ardından da Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Kuruca, "Çalışmalarımı disiplinli bir şekilde severek yapıyorum. Okuluma, Alaşehir ilçemize ve Sarıgöl ilçemize altın madalya kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Hedeflerim arasında önce bölge şampiyonluğu ardından da Türkiye şampiyonluğu var." dedi.

Altın madalya kazanan öğrencinin babası Hakan Kuruca ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, kendisine her konuda destek verdiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı - Son Dakika
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