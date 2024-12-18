Manisa'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Hüma Hatun Yurdu - Son Dakika
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Manisa'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Hüma Hatun Yurdu

Manisa\'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Hüma Hatun Yurdu

Hüma Hatun Yurdu, Manisa'daki Yurt Lig Voleybol Turnuvası'nda Muradiye Yurdu'nu 3-2 yenerek şampiyon oldu.

18.12.2024 16:52
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Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurt Lig Voleybol Kadınlar Turnuvası büyük bir heyecanla sona erdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar arasında gerçekleşen turnuvanın finalinde Hüma Hatun Yurdu ile Muradiye Yurdu karşı karşıya geldi.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Hüma Hatun Yurdu, Muradiye Yurdu'nu 3-2'lik skorla mağlup ederek il şampiyonu oldu. Bu galibiyetle Hüma Hatun Yurdu, bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Turnuva boyunca sporcuların sergiledikleri üstün performans izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi ve Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül tarafından takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan tüm takımları ve şampiyon olan Hüma Hatun Yurdu'nu tebrik ederek, bölge şampiyonasında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Muradiye, Turnuva, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Hüma Hatun Yurdu - Son Dakika

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