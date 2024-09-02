Manisa'dan Muaythai Şampiyonları - Son Dakika
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Manisa'dan Muaythai Şampiyonları

Manisa\'dan Muaythai Şampiyonları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 14 yaşındaki Bestegül Varol, Bitlis'te düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olurken, 11 yaşındaki Mısra Çelik ise Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonaya 55 ilden 575 sporcu katıldı.

02.09.2024 09:49
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 yıl önce Milli Takım Antrenörü Çağlar Seçilmiş ile Muaythai sporuna başlayan 14 yaşındaki Bestegül Varol, Bitlis'te düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atarken 11 yaşındaki Mısra Çelik de Türkiye ikincisi oldu.

Muaythai Çocuklar Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Bitlis Eren Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan 'Bir gün spor bir gün siper' sloganıyla düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Çocuklar Minik Yıldız Türkiye Şampiyonası 55 ilden 575 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katılan 14 yaşındaki Bestegül Varol yıldız gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken 11 yaşındaki Mısra Çelik de minikler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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