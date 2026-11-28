Manisa'nın Demirci ilçesinde üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri, Kerpiçlik Köyü İlkokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Çocuklara kırtasiye ve spor malzemelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim eden gençler, düzenledikleri eğlenceli etkinliklerle öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, Demirci GSB Yurdunda kalan Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kerpiçlik Köyü İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri, spor ekipmanları ve birbirinden güzel hediyeler veren üniversiteli gençler, hazırladıkları eğlenceli etkinliklerle çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Okul bahçesi çocukların neşesiyle renklendi

Okul bahçesinde oluşturulan sportif parkurlarda çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan gönüllü gençler, yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileriyle minik öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların neşesi ve heyecanının hakim olduğu programda, geleceğin öğretmenleri de minik kardeşleriyle gönül bağı kurmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklara çevre bilinci aşılandı

Programın sonunda üniversite öğrencileri ve gönüllü gençler, okul bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Minik öğrencilere çevre temizliğinin ve doğayı korumanın önemini uygulamalı olarak gösteren gençler, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sağladı.

Gençlerin gönüllülük ruhuyla gerçekleştirdiği etkinlik, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini oluştururken, köy okulunda öğrenim gören çocukların hafızalarında güzel hatıralar bıraktı.

Programa Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin, Demirci Yurt Müdürü Esma Ege, üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.