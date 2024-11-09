1'inci Lig'de art arda 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp tehlike bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişi yarın iç sahada haftaya lider başlayan Erzurumspor FK önünde sonlardırmaya çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden siyah-beyazlı ekibin 14 puanı bulunuyor. Çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu periyotta kalesinde yalnız 1 gol gören Erzurumspor ise 22 puanda.
Son Dakika › Spor › Manisa, Erzurumspor'a Karşı Çıkacak - Son Dakika
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