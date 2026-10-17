Manisa FK, 11. haftada Muğlaspor\'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı

Manisa FK, 11. haftada Muğlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor'u ağırlayacak Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarına ısınma ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00'de sahasında oynayacağı maçı galibiyetle bitirmeyi hedefliyor.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sahasında oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK yarın yapacağı antrenmanla Muğlaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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