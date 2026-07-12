Manisa FK 5 Yeni Transferle Güçlendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Noha Lemina, Julien Anziani, Cheikne Sylla, Atakan Çankaya ve Yüksel Egemen Yaylı'yı transfer etti.

Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. 1. Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlı ekip, yeni sezon planlaması doğrultusunda 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Manisa FK, orta saha oyuncusu Julien Anziani, kanat oyuncusu Noha Lemina, kaleci Yüksel Egemen Yaylı, santrfor Cheikne Sylla ve savunma oyuncusu Atakan Çankaya ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtilirken, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni transferlerin, sezon öncesi kamp çalışmalarında takımla birlikte hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Manisa FK, gerçekleştirdiği takviyelerle 2026-2027 sezonunda güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor. - MANİSA