Manisa FK, 6 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, 6 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi

Manisa FK, 6 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Muhammed Enes Kiprit, Samet Karabatak, Yunus Emre Dursun, Osman Burak Destan, Ömer Faruk Çalışkan ve Mehmet Ali Çelik'i kiralık olarak başka takımlara gönderdi. Oyunculara başarılar dileriz.

10.02.2024 09:32  Güncelleme: 09:36
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK 6 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Muhammed Enes Kiprit'in Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a, Samet Karabatak'ın TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'a, Yunus Emre Dursun'un TFF 2. Lig ekibi Somaspor'a, Osman Burak Destan'ın TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a, Ömer Faruk Çalışkan'ın TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor'a ve Mehmet Ali Çelik'in TFF 3. Lig ekibi Bergama Futbol Kulübü'ne kiralık transferleri konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Oyuncularımıza 2023-2024 sezonun ikinci yarısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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