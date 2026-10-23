Manisa FK, 9 maçlık galibiyet hasretinin ardından Nestor El Maestro ile görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa FK, 9 maçlık galibiyet hasretinin ardından Nestor El Maestro ile görüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, 9 maçlık galibiyet hasretinin ardından Nestor El Maestro ile görüşüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'de son 9 maçından galibiyet çıkaramayan Manisa FK, teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayırdıktan sonra Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı. 43 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Manisa'ya davet edildi; işin resmiyet kazanacağı belirtildi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların 43 yaşındaki teknik adamı Manisa'ya davet ettiği, son görüşmelerin ardından işin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis'i çalıştıran Maestro, 2021-2022 sezonunda ülkemizde de görev aldı. O sezon Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi çalıştıran Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı. Nestor El Maestro 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA
TrendyolMaestroManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, 9 maçlık galibiyet hasretinin ardından Nestor El Maestro ile görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei