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Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı transfer etti - Son Dakika
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Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Altay'dan 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı. Karataş, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı ve kulüp ile büyük başarılar elde etmek istediğini belirtti. Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan ise Karataş'ın yeteneklerine güvendiklerini ve takıma önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Manisa FK, Altay\'dan kaleci Eren Karataş\'ı transfer etti
24.01.2024 - 13:15,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kaleciyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Karataş, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum". ifadelerini kullandı.

Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan da Eren Karataş'ın yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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