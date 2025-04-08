Manisa FK-Amedspor: 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Spor

Manisa FK-Amedspor: 2-2 Beraberlik

Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası açıklama yaptı.

08.04.2025 23:20
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- Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası, teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, ligde ateş hattında olduklarını belirterek, "Her maçın, her puanın kıymeti çok fazla. 2 haftadır çok iyi oynuyorduk fakat bir türlü hanemize puan yazdıramadık. Bu maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Amedspor tamamen organize olabilen iyi bir takım. Çok özel ayakları var. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı. Golü yediğimiz dakikaya kadar kafa kafaya gidiyordu. Her hafta çocukların ateş hattından çıkmak için galibiyete oynaması da kolay değil. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İlk devre 2-0 mağlup olarak içeri girdik. İçeride gereken hamleleri yaptık. 3'lü formasyona döndük. Rakibe daha fazla baskı yapmak istedik. Oyuncularımız ikinci yarı tamamen ortaya bir karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler. Biz kendi sahamızda Amedspor taraftarı varken biraz deplasmanı yaşadık ama yine de bugün gelen seyircimiz bizi çok mutlu etti. Oyuncularımız da gösterdikleri mücadeleyle ligde ne kadar kalmak istediklerini gösterdiler. Manisa'da iki takım var. Manisa'da doğan yaşayan önce Manisasporludur bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak Manisa FK da Manisa takımıdır. Gediz Nehri'nden Spil Dağı'na kadar her yer bizimdir. İçindeki Nurlupınar da Akgün de Yunusemre de Şehzadeler de bizimdir. Lütfen takımlarımıza sahip çıkalım, bir olalım. Bu memleket için de Manisa FK mutlaka şarttır" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Çok konuşulacak bir şey yok aslında yani klasik biz Amedspor. Yine oyuna iyi başladık. Net pozisyonlarımız var. İlk yarıda farklı skorla içeriye girebilirdik. Tabii rakibinde bir tane geçişten yine pozisyonu var. Sadece geçiş oyunlarında pozisyon veririz diye konuşmuştuk, çalışmıştık. 2-0 içeri girmemize rağmen oyuncu arkadaşlarımızla devre arasında konuştuk. 'Sakın kesinlikle yaslanmayacağız oynamaya devam edeceğiz. Rakibin direncini iyice kıracağız' gibi. Biraz futbol şansı da yoktu maalesef. Bir duran top, bir penaltı, bir de rakibin 30-35 metreden vurup oyuncuya çarpıp gol olması vardı. Bu anlamda bugün çok şans yoktu ama biz artık şanslara bırakmamamız gerekiyor işimizi. Gerekli pozisyonlar, gerekli oyun var ama maalesef sonuç yok. Rakip 2-2'den sonra zaman geçirmeyi bile oynadı. Onlar için önemli bir puan. Bizim için çok büyük kayıp puanlar. İşin açıkçası her şey resmen kendi ellerimizde. Yani play-off hattının oralardayız. Kazanacağımız maçlar da tabii ki orayı bulacağız ama kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Geçen hafta üstün bir oyun. Bu hafta Manisa maçında 2-0 öndeyiz. Bu puanları almış olsak rahatlıkla zaten play-off'ta olacağız. Böyle olunca hiçbir kredimiz olmuyor maalesef aldığımız sonuçlardan dolayı. Şimdi Urfa maçına gideceğiz. Onlar da küme düşme oynuyor. O da zor bir maç olacak ama biz alışkınız artık. Oynayacağız ama oyuncu arkadaşlarım da ben de şapkamızı önümüze koymamız lazım. Yazık oluyor. Çünkü gerçekten iyi bir oyun var, pozisyonlar var. Rakip bizi ezse kabulleneceğiz ama maalesef iyi oyunlar oynuyoruz. Net pozisyonlar bulup skor alamayınca işin açıkçası bizimde biraz direncimiz kırılıyor. Yapacak bir şey yok. Elimize gelen fırsatı kaçırmak anlamında gerçekten çok üzüldük. İnşallah oyunculara bizler de bir kısa sürede toparlanıp hemen Urfa maçına hazır oluruz. Çünkü o da zor bir maç olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Trendyol, Amedspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK-Amedspor: 2-2 Beraberlik - Son Dakika

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