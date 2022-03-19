Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır

19.03.2022 11:33
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda lider MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Manisa FK'nın tek hedefi karşılamadan 3 puanla ayrılmak.

Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda lider MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Manisa FK'nın tek hedefi karşılamadan 3 puanla ayrılmak.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Manisa FK, lig lideri rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Adem Cinek

Manisa Futbol Kulübü ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Adem Cinek yönetecek. Karşılaşmada Adem Cinek'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enver Aydın.

MKE Ankaragücü maçının biletleri satışta

Manisa Futbol Kulübünün, Mümin Özkasap Stadı'nda konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının bilet satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise kapalı tribün 10, kale arkası 8 TL olarak belirlendi.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlayan Manisa FK maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır

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Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika


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