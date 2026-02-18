Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Manisa FK, Bandırmaspor\'u 3-2 Mağlup Etti
18.02.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, geriden gelerek kazandığı maçta Bandırmaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Antrenörü Ahmet Pektaş, "Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet aldık. Bunu oyunculara aktarırken şöyle aktarmıştım: 'Biz büyük bir takımız, oyun gücümüz var ve büyük takımlar maç kaybetmediği için büyük olmaz. Kaybettiği maçtan sonra verdiği reaksiyonla büyük olur' Ona göre hazırlandık. Evet süreç bizim için kısaydı. Ama çok doğru hazırlandık. Doğru analiz ettik. Rakibimiz iyi çalıştık. Şanssız goller yedik. Bizim için belki de daha çok bu galibiyeti taçlandıran 2-0'dan geriye gelip bu galibiyeti almamızdı. Oyuncularımın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi var olsun. Çok çalıştı. Hiç sözümüzden çıkmadı. Dış antrenmanda yaptığımız her şeyi uyguladılar. Bandırmaspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Çok da sevinecek vaktimiz yok zaten. Pazar günü bir maçımız daha var. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Takım olarak eksikliklerimiz var. Bugün de sağ bekimizi orta sahada oynatmak zorunda kaldık. Ona rağmen maçı 2-0 bulduktan sonra bir 5 dakika daha skoru öyle götürebilseydik oyun farklı olurdu. Oyuncularımız iyi mücadele gösterdiler ama dediğim gibi çok değişik şeyler yaşıyoruz son dönemlerde. Hem maçlarda hem de sakatlık anlamında bir sezon boyunca iki maç üst üste aynı 11 ile oynayamadık. Şu anda da 7 tane oynayan oyuncunun aramızda olmaması tabii ki bizi oyun anlamında da takım anlamında da birliktelik anlamında da etkiliyor. Bu dönemde birlik olarak beraberlik şeklinde en kısa sürede atlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. Tam takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi her zaman gösterdik. Bugün de iyi mücadele gösterdik. Ama dediğim gibi buradan puanla dönmek istiyorduk. En azından son haftalardaki üzerimizdeki bu olumsuz havayı düzeltme anlamında olmadı. Şimdi pazar günü inşallah kendi sahamızda kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dışarıda kalan sakat olan arkadaşlarımızın da aramıza gelmesiyle yine eski ritmimizi, oyun ritmimizi yakalayıp yukarıya çıkmak istiyoruz. Üzüldük yani son dakikada gelen gol. 2-0 yakaladıktan sonra mağlup olmak tabii ki üzdü. Ama kafamızı kaldırmamız lazım. Dediğim gibi bu zor periyot sadece skor ve anlamında değil. Tamamen içinde bulunduğumuz tüm takım anlamında sakatlıklar anlamında zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu atlatacak gücümüz var. İnşallah en kısa sürede de atlatacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 23:52:04. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.