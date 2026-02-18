Manisa FK, Bandırmaspor\'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Antrenörü Ahmet Pektaş, "Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet aldık. Bunu oyunculara aktarırken şöyle aktarmıştım: 'Biz büyük bir takımız, oyun gücümüz var ve büyük takımlar maç kaybetmediği için büyük olmaz. Kaybettiği maçtan sonra verdiği reaksiyonla büyük olur' Ona göre hazırlandık. Evet süreç bizim için kısaydı. Ama çok doğru hazırlandık. Doğru analiz ettik. Rakibimiz iyi çalıştık. Şanssız goller yedik. Bizim için belki de daha çok bu galibiyeti taçlandıran 2-0'dan geriye gelip bu galibiyeti almamızdı. Oyuncularımın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi var olsun. Çok çalıştı. Hiç sözümüzden çıkmadı. Dış antrenmanda yaptığımız her şeyi uyguladılar. Bandırmaspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Çok da sevinecek vaktimiz yok zaten. Pazar günü bir maçımız daha var. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Takım olarak eksikliklerimiz var. Bugün de sağ bekimizi orta sahada oynatmak zorunda kaldık. Ona rağmen maçı 2-0 bulduktan sonra bir 5 dakika daha skoru öyle götürebilseydik oyun farklı olurdu. Oyuncularımız iyi mücadele gösterdiler ama dediğim gibi çok değişik şeyler yaşıyoruz son dönemlerde. Hem maçlarda hem de sakatlık anlamında bir sezon boyunca iki maç üst üste aynı 11 ile oynayamadık. Şu anda da 7 tane oynayan oyuncunun aramızda olmaması tabii ki bizi oyun anlamında da takım anlamında da birliktelik anlamında da etkiliyor. Bu dönemde birlik olarak beraberlik şeklinde en kısa sürede atlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. Tam takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi her zaman gösterdik. Bugün de iyi mücadele gösterdik. Ama dediğim gibi buradan puanla dönmek istiyorduk. En azından son haftalardaki üzerimizdeki bu olumsuz havayı düzeltme anlamında olmadı. Şimdi pazar günü inşallah kendi sahamızda kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dışarıda kalan sakat olan arkadaşlarımızın da aramıza gelmesiyle yine eski ritmimizi, oyun ritmimizi yakalayıp yukarıya çıkmak istiyoruz. Üzüldük yani son dakikada gelen gol. 2-0 yakaladıktan sonra mağlup olmak tabii ki üzdü. Ama kafamızı kaldırmamız lazım. Dediğim gibi bu zor periyot sadece skor ve anlamında değil. Tamamen içinde bulunduğumuz tüm takım anlamında sakatlıklar anlamında zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu atlatacak gücümüz var. İnşallah en kısa sürede de atlatacağız" diye konuştu. - MANİSA