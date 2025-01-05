Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya, Nomel (Dk. 46 Paulinho), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Sitoe), Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+3 Umut Erdem), Ramirez (Dk. 69 Birkan Yılmaz), Osuji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Diallo (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 74 Okyere), Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Hodzic
Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 29 Diallo, Dk 38 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Paixao (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Nomel, Dk. 58 Hikmet Çiftçi, Dk. 77 Paixao (Bandırmaspor), Dk. 11 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 33 Diallo, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'u evinde 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Bandırmaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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