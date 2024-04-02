Manisa FK, Bodrum FK\'ye 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Maalesef biz pozisyonları değerlendiremedik. Dolayısıyla mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. En kısa zamanda bu durumdan çıkmak gerekiyor. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Özellikle sezon başında çok farklı hedeflerle kurulmuş bir rakibimiz vardı. Bireysel olarak baktığınızda gerçekten çok şampiyonluklar yaşamış, çok farklı üst düzey takımlarda oynamış oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık." ifadelerini kullandı.
Son 4 haftada iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çeken Taşdemir, şunları kaydetti:
"Bu sonuca da ihtiyacımız vardı açıkçası. Dolayısıyla özellikle şampiyonluk ve play-off yarışının kızıştığı şu dönemde şu zamanda burada galip gelmek çok önemliydi. Doğru bir oyun oynadık. İyi bir oyun oynadık. Sonucunda zor da olsa galip gelmeyi bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalan 6 tane çok zor maçımız var. İnşallah aynı ciddiyetle, aynı tempoyla ve aynı oyunla hedefi galibiyet olan takımı sahaya tekrar yansıtmayı bundan sonraki maçlarda da başarabiliriz. Hedefimiz bu ve bunun için uğraşıyoruz. Bugün galip gelen oyuncuların hepsini kutluyorum."
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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