Manisa FK, Boluspor'u Ağırlıyor: Hedef Galibiyet

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1'inci Lig'de son olarak deplasmanda sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenip alt sıralardan uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Olcar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir trübünü ise 39 TL olarak belirlendi. Passolig kartı olan kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarların mücadeleyi ücretsiz izleyeceği açıklandı.

Manisa FK, evinde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Siyah-beyazlılar Şanlıurfaspor'u 2-1 yendikten sonra Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor'a 2-0 yenilirken, Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. 33 puanla 15'inci sırada yer alan Manisa FK'nın teknik patronu Hakan Şapçı, Boluspor'un 1 puan gerisinde yer aldıklarını belirterek, "Evimizde haftalardır galip gelemedik. Bu maçı kazanıp hem taraftarımızı sevindireceğiz hem de rakibimizin önüne geçeceğiz" dedi.