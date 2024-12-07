Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın
MANİSA FK: Muhammed Alperen Uysal - Yusuf (Dk. 75 Muhammed Enes Kiprit) Birkan, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz (Dk. 86 Kazım), Hodzic, Diallo (Dk. 86 Efe), Ramirez (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Fofana (Dk. 75 Osuji), Wriedt
ÇORUM FK: Hasan - Kerem, Toure, Kadir, Erkan, Ferhat, Eren (Dk. 73 Atakan), Tunahan (Dk. 90+2 Mehmet), Geraldo (Dk. 90+2 Kasongo), Burak (Dk. 37 Catic), Verheydt (Dk. 73 Ahmethan)
GOL: Dk. 13 Burak (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Hodzic, Gameli (Manisa FK) Tunahan, Catic, Ferhat, Kasongo (Çorum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 30 Birkan (Manisa FK)
1'inci Lig'in 15'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Manisa FK'da Birkan Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
13'üncü dakikada Çorum FK sol kanatta topu kapan Eren'le kontra atağa çıktı. Eren'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak, topu soluna çekerek, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
20'nci Çorum FK'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası sağ kanattan ceza yayına doğru sokulan Ramirez'in sol ayağıyla uzaktan şutu sol üst direkten döndü.
45+3'üncü dakikada Çorum FK'da Geraldo'nun derinlemesine pasıyla orta alandan savunma arkasına hareketlenen Eren karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vurdu, top üstten auta çıktı.
79'uncu dakikada Çorum FK'nın sol kanattan gelişen kontra atağında Geraldo hızla ceza alanına sokuldu. Bu oyuncunun şutu kalecinin ayağından döndü.
Karşılaşmayı Çorum FK 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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