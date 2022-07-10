Manisa FK'da Douglas harekatı - Son Dakika
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Manisa FK'da Douglas harekatı

10.07.2022 12:58
Manisa FK'da Douglas harekatı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, stoper transferi için düğmeye bastı.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, stoper transferi için düğmeye bastı. Ege temsilcisinin GZT Giresunspor'la yollarını ayıran Brezilyalı defans Douglas'la ilgilendiği ifade edildi. Kariyerine Juventude takımında başlayan ardından sırasıyla Vasco da Gama, Dnipro, Sao Paulo ve Chapecoense ekiplerinde görev alan 1.90 boyundaki tecrübeli isim geçen sezon Giresun formasıyla 10 lig, 1 kupa maçına çıktı. Manisa FK'nın Douglas'ın yanı sıra iki de yerli defans takviyesi yapacağı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Giresunspor, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Douglas harekatı - Son Dakika

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