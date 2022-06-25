Manisa FK'da ilk etap bitti - Son Dakika
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Manisa FK'da ilk etap bitti

25.06.2022 10:52
Manisa FK'da ilk etap bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ilk etap sona erdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ilk etap sona erdi. Siyah-beyazlı futbolcular, 2 günlük tatilen ardından 27 Haziran'da Afyonkarahisar'da toplanarak kampa girecek.

İkinci etap kampını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak. Manisa FK, geçen sezon kadrosunda yer alan Tabekou, Kouter ve Landre'yle yollarını ayırıp dış transferde Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ı almıştı.


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Kaynak: DHA

Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da ilk etap bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'da ilk etap bitti - Son Dakika
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