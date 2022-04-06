Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü - Son Dakika
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Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü

06.04.2022 11:03
Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü

SPOR Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Nizamettin Çalışkan büyük oranda sezonu kapattı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Nizamettin Çalışkan büyük oranda sezonu kapattı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bolu deplasmanında kadroda olmayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun 4-6 hafta arasında antrenmanlara yeniden başlaması öngörülüyor. Son 3 sezondur forma giydiği kulüpte 2020 yılında 2'nci Lig'de Play-Off finali, geçen sezon da şampiyonluk heyecanı yaşayan Nizamettin, bu sezon 21 maçta oynadı.


- Manisa
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Manisa FK umut tazeledi Manisa FK umut tazeledi

Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü - Son Dakika
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