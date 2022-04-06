Manisa FK'da Nizamettin üzüntüsü - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Nizamettin Çalışkan büyük oranda sezonu kapattı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bolu deplasmanında kadroda olmayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun 4-6 hafta arasında antrenmanlara yeniden başlaması öngörülüyor. Son 3 sezondur forma giydiği kulüpte 2020 yılında 2'nci Lig'de Play-Off finali, geçen sezon da şampiyonluk heyecanı yaşayan Nizamettin, bu sezon 21 maçta oynadı.

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