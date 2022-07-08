Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında - Son Dakika
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Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında

08.07.2022 10:14
Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde stoper Sadi Karaduman yol ayrımına geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde stoper Sadi Karaduman yol ayrımına geldi. Deneyimli defans oyuncusunun yeni sezon öncesi kamp kadrosunda yer almadığı öğrenildi. Teknik ekibin planları içinde bulunmayan Sadi'nin Spor Toto 1'inci Lig'den başka takımlarla görüşmelere başladığı vurgulandı. Geçen sezon başında GZT Giresunspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Manisa FK forması altında 30 lig maçına çıkmıştı.


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Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında - Son Dakika
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