Manisa FK'da seri bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü'nde 2 maçlık galibiyet serisi son buldu. Aldığı iyi sonuçların ardından gözünü Play-Off potasına çeviren siyah-beyazlılar Erzurum'dan puansız dönerek Play-Off'un 8 puan gerisine düştü. Teknik Direktör Turgay Altay, mağlup olmalarına rağmen iyi mücadaleyle teselli bulduklarını söyledi. Altay, "Böyle şampiyonluğa giden bir takıma karşı verdiğimiz mücadeleden memnunum. Ama oyundan memnun değilim. İlk yarı oyunu koparabilirdik. Ligde bireysel oyuncu kalitesi yüksek olan bir takımla oynadık. Bu takımlar oyunu kopartabiliyor. Kendi oyunumuzu rakipten bağımsız olarak oynamaya devam etmeliyiz. Sabırlı olmak çok önemli. Fizik olarak rakipten üstündük. Bu oyunun ritmini bulmamızın yöntemi pozisyon sadakati. Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik. Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.