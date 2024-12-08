Manisa FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yol Ayrımı - Son Dakika
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Manisa FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yol Ayrımı

Manisa FK\'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yol Ayrımı

1'inci Lig'de son hafta Çorum FK'ya yenilerek düşme hattından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Çavuş, kulüpteki görev süresince 15 lig maçı ve 1 Türkiye Kupası maçı yönetti.

08.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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1'inci Lig'de evinde Çorum Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilip son 3 maçını kaybeden ve düşme hattından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik sirektör Çağdaş Çavuş ile yollar resmen ayrıldı. Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar ayrılığı duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında dümene geçen 41 yaşındaki teknik adam, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3'üncü Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yol Ayrımı - Son Dakika

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