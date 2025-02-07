Manisa FK, Düşme Hattındaki Adanaspor ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Spor

MANİSA,

1'inci Lig'de son iki maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın düşme hattındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından hafta içinde 11 Şubat Salı günü lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının da 3 puan üzerinde bulunan Manisa FK, haftaya 30 puanla 15'inci sırada başladı. Ara transferde düşme hattından kurtulmak için önemli transferler yapan Adanaspor'un 16 puanı var.