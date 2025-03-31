Manisa FK Düşme Korkusunu Yenmek İstiyor

Trendyol 1. Lig'deki en kötü sezonunu yaşayan Manisa Futbol Kulübü, önümüzdeki iki hafta evinde oynayacağı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak düşme potasından kurtulmanın planlarını yapıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Manisa FK, 4 sezondur mücadele ettiği ligde en kötü sezonunu yaşıyor. Trendyol 1. Lig'in 31. haftası sonunda 30 puanla 17. sırada düşme potasında yer alan Manisa FK, 32. ve 33. hafta evinde önce Keçiörengücü'nü ardından da Amedspor'u ağırlayacak. Manisa ekibi, her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu'na Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile başlayan ve Hakan Şapçı ile yola devam eden Manisa FK, kötü gidişatın ardından takımın başına Taner Taşkın'ı getirmişti. Taşkın, Manisa FK ile çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. - MANİSA