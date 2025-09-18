Manisa FK, Erokspor\'a Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, top kapma oyunu ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Karşılaşmanın biletleri de 'Kapalı alt tribün: 45 TL, misafir tribünü: 45 TL' olarak satışa sunuldu. - MANİSA
