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Manisa FK, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Manisa FK, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK'yı Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra taraftarlarına kapılarını açacak olan Manisa FK, maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüp yönetimi, tüm taraftarları ve Manisalı futbolseverleri karşılaşmaya davet etti.

Manisa FK, Erzurumspor FK\'yı ağırlayacak
26.01.2024 - 14:33,
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma ile yaklaşık 3 yıl aranın ardından Manisa 19 Mayıs Stadyumu da taraftarlarına kapılarını açmış olacak.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 20. haftasında yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Manisa FK, Erzurumspor FK karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istiyor. Kulüp yönetimi, tüm taraftarları ve Manisalı futbolseverleri Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya davet etti.

Erdem Mertoğlu düdük çalacak

Manisa Futbol Kulübü ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Karşılaşmada Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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