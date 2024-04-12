Manisa FK, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Bekir Karadeniz, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 71 John Mary), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Rroca), Topalli (Dk. 79 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 89 Dokanovic)
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram (Dk 62 Murat Uçar), Tugay Kacar (Dk. 62 Taşkın İlter), Seslar (Dk. 76 Regattin), Bekir Yılmaz, Saiz (Dk. 62 Recep Niyaz), Ampem, Thuram (Dk. 82 Bruno)
Goller: Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor), Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir Karadeniz (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 58 Bekir Yılmaz,
Sarı kartlar: Dk. 36 Tugay Kacar, Dk. 59 Saiz (Eyüpspor), Dk. 45+3 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın 41. dakikasında Manisa FK'de Sandro Lima, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Öte yandan Manisa FK'li futbolcular, geçen hafta Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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