Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

23.02.2022 19:20
Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 26 Şubat Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edeceği 27. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 26 Şubat Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edeceği 27. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Hedef Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarabilmek SPOR Hamza Hamzaoğlu: Hedef Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarabilmek Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu'na emanet Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu'na emanet

Cumartesi, Spor Toto, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Akıllara Banker Bilo filmi geldi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar
19:25 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, tüm dünyaya seslendi: Rusya durmayacak gibi gözüküyor
19:23 Şarkıcı Metin Şentürk'ün ironik paylaşımı Fenerbahçe taraftarından beğeni topladı!
19:21 Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vurmuştu! O kadın tutuklandı
19:20 Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı!
19:19 ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına Moskova cephesinden sert tepki: Güçlü bir yanıt verilecek
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 19:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement