Manisa FK fırsatı kaçırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'yu yenerek 9 maç aradan sonra kazanan Manisa Futbol Kulübü, Balıkesirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıp galibiyet serisi başlatamadı.

Maçta pozisyonları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar 1 puana razı olurken, teknik direktör Tugay Altay kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Altay, "Altınordu galibiyetinin ardından seri başlatmayı hedefliyorduk. Balıkesirspor deplasmanında amaç mutlak 3 puandı. Ancak biz toparlanacağız. İlerleyen haftalarda çok daha iyi yerlerde olacağız" dedi.Manisa FK gelecek hafta evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.