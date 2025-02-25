Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
28 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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