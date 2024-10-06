Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 geçti

Spor

MANİSA,

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Güner Taştan, Harun Güngör

MANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Awuku, Kaan, Cissokho, Ramirez (Dk. 81 Kazım), Oğuz (Dk. 55 Diallo), Efe (Dk. 55 Kadir Kaan), Fofana (Dk. 81 Osuji), Wriedt (Dk. 68 Muhammet)

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan - Alperen, Sinan, Zuzek, Oğuzhan (Dk. 65 Fıratcan), Etobo (Dk. 46 Nalepa), Mikail (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Kaan (Dk. 46 Gökhan), Rahman, Metehan (Dk. 65 Yatabare), Djitte

GOL: Dk. 30 Cissokho (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Awuku, Kazım (Manisa FK), Etobo, Djite, Jimmy, Alperen, Sinan (Gençlerbirliği)

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçti: 1-0. Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Cissokho'nun golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da avantajını koruyan Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Bu sonuçla Manisa FK puanını 14 yapıp yeniden zirve yarışına ortak oldu. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.