Manisa FK, Hakem Kararlarını Eleştirdi

04.03.2026 11:32
Manisa FK, Çorum FK'ya kaybettikleri maç sonrası hakem kararlarını değerlendirdi ve eleştirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Çorum FK'ya 1-0 kaybeden ve play-off potasına giremeyen Manisa Futbol Kulübü hakem yönetimleri hakkında açıklama yaptı. Son haftalarda aleyhlerine çıkan kararların olduğuna dikkat çeken Manisa FK yönetiminin açıklamasında, "Sezon başından bu yana karşılaşmalarımızda yaşanan bazı hakem kararlarını büyük bir sükunetle takip etmiş ve sürecin doğal akışı içerisinde değerlendirilmesini tercih etmiş bulunmaktayız. Ancak son haftalarda yaşanan ve aleyhimize sonuçlar doğuran kararların artması üzerine görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşma gereği doğmuştur. Türk hakemlerine olan güvenimizin tam olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Futbolun doğası gereği hakem kararlarının insani hata payı taşıyabileceğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte, oyunun adalet duygusunu güçlendirmek ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamak adına, tartışmaya açık pozisyonların şeffaflık çerçevesinde değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz" denildi.

Son Çorum FK karşılaşmasında rakip lehine kolayca penaltı düdüğü çalındığını savunan siyah-beyazlılar açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Son karşılaşmamızda rakip takımın penaltısında net kanıt olmamasına rağmen kolayca penaltı verilmesi, maçın ikinci yarısında ise oyuncumuz Ayberk Karapo'ya yapılan benzer müdahalede incelemeye dahi gerek duyulmaması spor kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açmıştır. Pozitif futbol anlayışı ve altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla Türk futboluna katkı sunmayı sürdüren Manisa Futbol Kulübü olarak, bundan sonraki süreçte karşılaşmalarımızda yaşanan ve değerlendirmeye açık gördüğümüz pozisyonları kamuoyu ile paylaşacağımızı saygıyla bildiririz. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

