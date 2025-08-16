Manisa FK, Hatayspor ile Karşılaşıyor

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı alt ve misafir tribünü 45 TL olarak belirlendi. Manisa FK'nın teknik patronu Taner Taşkın, Hatayspor maçını kazanıp ilk 3 puanlarını alacaklarına inandığını kaydetti. Hatayspor, sezonun ilk haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.
