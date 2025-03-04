Manisa FK, Iğdır'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Manisa FK, Iğdır'a 1-0 Mağlup Oldu

Manisa FK, Iğdır\'a 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Manisa FK, Iğdır FK'ya 1-0 yenildi. Gol Muammer'den geldi.

04.03.2025 18:21
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Trendyol 1. Lig 28. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Iğdır FK'da Ali'nin sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda doğrudan kaleye giden topu ön direkte kaleci Alperen, iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Iğdır FK atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazda Serkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda kaleci Alperen'in müdahalesi sonrası top bir kez daha direğe çarparak, tehlike bölgesinden uzaklaştı.

32. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökcan'ın kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, son anda araya giren Manisa FK savunması mutlak golü önledi.

43. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan sert vuruşunda kaleci Bahadır, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

71. dakikada sağ kanatta Oğuz'un kale önüne gönderdiği meşin yuvarlak Muhammed'in diziyle dokunmasıyla yandan auta çıktı.

74. dakikada sol kanatta topu alan Regattin, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Manisa FK savunmasından seken top, ceza sahası içi sol çaprazda Muammer'in önünde kaldı. Muammer'in sağ ayağıyla yerden ayak içiyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Vardar, Rüştü Muhammed Orcan

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ensar Akgün (Efe Taylan Altunkara dk. 80), Umut Erdem, Cissokho (Minchev dk. 80), Arslanagic, Kadir Kaan Yurdakul (Ramirez dk. 80), Oğuz Gürbulak, Diallo, Muhammed Kiprit (Kerem Arık dk. 76)

Yedekler: Samet Karabatak, Ada İbik, Mustafa Erkasap, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Toure

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Serkan Asan, Antoine Conte, Alim Öztürk, Ali Yaşar, Mert Çölgeçen (Muammer Sarıkaya dk. 60), Gökcan Kaya, Avramoski (Regattin dk.60), Eysseric (Burak dk.88), Ahmet Engin (Valon Ethemi dk. 61), Bruno (Thuram dk. 89)

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Aly Malle, Caner Cavlan, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Gol: Muammer (Iğdır FK)

Sarı kart: Cissokho (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Iğdır'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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