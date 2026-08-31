Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 3 Eylül Perşembe günü Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmanın devamında dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Manisa FK, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.