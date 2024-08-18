Manisa FK ile Sakaryaspor Berabere Kaldı

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 63 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Birkan Yılmaz, Umut Erdem, Osuji (Dk. 76 Kerem Arık), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kaan Kanak), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 46 Ramirez), Fofana (Dk. 65 Efe Taylan Altunkara), Okyere
Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 89 Engin Aksoy), Andrade, Emre Demir (Dk. 63 Kahraman Demirtaş), Murat Cem Akpınar, Gradel, Rayane Aabid (Dk. 85 Muhammed Ertürk), Zagre (Dk. 63 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 48 ve 61 Fofana (Manisa FK), Dk. 23 Murat Cem Akpınar, Dk. 90+1 Gradel (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Birkan Yılmaz, Dk. 66 Ramirez, Dk. 73 Osuji, Dk. 87 Kerem Arık, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+8 Oktay Gürdal (Manisa FK), Dk. 50 Erdi Dikmen, Dk. 64 Salih Dursun, Dk. 87 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor 2-2 berabere kaldı.
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