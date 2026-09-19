Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor

Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Manisa FK, yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Teknik patron Ahmet Pektaş mutlak galibiyet isterken, 9 puanla 10'uncu sıradaki Manisa, 2 puanla düşme hattındaki İstanbulspor'u ağırlayacak.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş mutlak galibiyet hedeflediklerini ve takımına inandığını dile getirdi. Milli ara öncesi Manisa FK 8'inci haftaya 9 puanla 10'uncu sırada girdi. İstanbulspor ise 2 puanla düşme hattında yer aldı.
Kaynak: DHA
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