Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Manisa FK, yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Teknik patron Ahmet Pektaş mutlak galibiyet isterken, 9 puanla 10'uncu sıradaki Manisa, 2 puanla düşme hattındaki İstanbulspor'u ağırlayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş mutlak galibiyet hedeflediklerini ve takımına inandığını dile getirdi. Milli ara öncesi Manisa FK 8'inci haftaya 9 puanla 10'uncu sırada girdi. İstanbulspor ise 2 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: DHA
İstanbulsporTrendyolManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
Real Madrid’de savaş Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
13:59
Tüm detaylar burada İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
11:02
Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı
Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK, İstanbulspor maçında 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement