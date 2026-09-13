Manisa FK, Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kaldı, Pektaş puanı kazanç gördü - Son Dakika
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Manisa FK, Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kaldı, Pektaş puanı kazanç gördü

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Ahmet Pektaş, zor bir deplasmandan puanla ayrılmanın kendileri için kazanç gibi göründüğünü söyledi.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "Buradan puanla ayrılmak bizim için kazanç gibi görünüyor. Çünkü burası zor bir deplasman karşımızda kaliteli bir takım vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "Aslında hafta içi çalışmalarımızı ve analizlerimizi bugün kazanmak üzerine yapmıştık. Bugün maçın belli bölümlerini doğru oynayamadık ama oyuncularımızın Karagümrük gibi bir takıma karşı göstermiş olduğu reaksiyon, pes etmeme duygusundan dolayı hepsine çok minnettarım, teşekkür ederim. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun adına planlar yapıyoruz. Buradan puanla ayrılmak bizim için kazanç gibi görünüyor. Çünkü burası zor bir deplasman karşımızda kaliteli bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

"Karagümrük golü bulunca planımızı erken uygulamaya başladık"

Golden sonra daha önde olan bir Manisa görüntüsü vermeleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Pektaş, ikinci yarıdaki planlarını şu sözlerle aktardı:

"Oyun planımızda bu vardı. Çünkü rakibimiz tecrübeli bir takım, kaliteli isimler var. Ne kadar savunma yapmaya çalışırsak çalışalım, bir şekilde pozisyona girebiliyorlar. Çok usta isimlere karşı mücadele ettim. Biz de daha dinamik, daha genç bir takımız. Aslında enerjimizi maçın başından itibaren koymak istedik. Yediğimiz golden sonra pozisyon değişikliği yaptık. Mesela Atakan bugün orta saha başladı, maçın ilerleyen dakikalarında sağ beke geçti. Zaman zaman stopere geldi. Bu hazırlamış olduğumuz planlar dahilindeydi. Gol yemesek de bu rotasyonu planlamıştık çünkü süre ilerledikçe bizim tempomuza uyum sağlayamayacaklarını biliyorduk. Fakat Karagümrük golü bulunca biz bu planı birazcık daha erken uygulamaya koymak zorunda kaldık. Bu da bizi negatif etkiledi. Maç temposu bu süreçte yoğundu, onun da etkisi olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kaldı, Pektaş puanı kazanç gördü - Son Dakika

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