Manisa FK, Kayserispor deplasmanı öncesi dayanıklılık ve dar alan oyunları yaptı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına dayanıklılık ve dar alan oyunlarıyla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Metro Holding Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Günün antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan Manisa FK, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla idmanı tamamladı.

Manisa FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.