Manisa FK, Kayserispor deplasmanı öncesi dayanıklılık ve dar alan oyunları yaptı - Son Dakika
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Manisa FK, Kayserispor deplasmanı öncesi dayanıklılık ve dar alan oyunları yaptı

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Manisa FK, Kayserispor deplasmanı öncesi dayanıklılık ve dar alan oyunları yaptı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarını dayanıklılık ve dar alan oyunlarıyla sürdürdü. Manisa ekibi, yarınki antrenmanla Kayserispor maçı öncesi çalışmalarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına dayanıklılık ve dar alan oyunlarıyla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Metro Holding Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Günün antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan Manisa FK, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla idmanı tamamladı.

Manisa FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
KayserisporTrendyolManisaSporSon Dakika

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