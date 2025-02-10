Manisa FK, Kocaelispor ile kritik maça çıkıyor

Spor

MANİSA,

1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilip düşme hattına iyice yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, 24'üncü hafta müsabakasında yarın lider Kocaelispor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Sıralamada 30 puanla 15'inci basamakta yer alan Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kocaelispor ligde farkı açmış durumda. İyi bir takım. Bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz" dedi.