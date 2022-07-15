Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'a 2'nci Lig ekibi Kocaelispor talip oldu. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı 33 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'a gitmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyete kavuşacağı kaydedildi.
Geçen sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'dan Manisa FK'ya gelen deneyimli futbolcu, Ege temsilcisinde 10 karşılaşmaya çıktı. Öte yandan takımdan ayrılan Ahmet Kesim, Iğdır FK'ya transfer olurken, Andre Souza'nın sözleşmesi feshedildi.
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