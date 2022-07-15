Spor Toto 1'inci Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan 'a 2'nci Lig ekibi Kocaelispor talip oldu. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı 33 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'a gitmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyete kavuşacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yasin Pehlivan, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu - Son Dakika

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