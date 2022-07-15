Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu - Son Dakika
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Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu

15.07.2022 13:34
Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'a 2'nci Lig ekibi Kocaelispor talip oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de transferin hareketli takımlarından olan Manisa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'a 2'nci Lig ekibi Kocaelispor talip oldu. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı 33 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'a gitmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyete kavuşacağı kaydedildi.

Geçen sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'dan Manisa FK'ya gelen deneyimli futbolcu, Ege temsilcisinde 10 karşılaşmaya çıktı. Öte yandan takımdan ayrılan Ahmet Kesim, Iğdır FK'ya transfer olurken, Andre Souza'nın sözleşmesi feshedildi.


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Kaynak: DHA

Yasin Pehlivan, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'lı Yasin'e Kocaelispor talip oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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