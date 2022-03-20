Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

20.03.2022 16:31
Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, müsabakanın son dakikalarında yedikleri gol nedeniyle kaybettikleri 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, müsabakanın son dakikalarında yedikleri gol nedeniyle kaybettikleri 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçı başından sonuna kadar üstün bir oyunla götürdüklerini belirtti.

MKE Ankaragücü'nün duran top organizasyonlarındaki başarısını bildikleri için bu konuya özellikle çalıştıklarını, maçta da çok fazla duran top şansı vermediklerini ifade eden Altay, "Ancak duraklama anlarında duran toptan çok anlamsız bir gol yedik." dedi.

Altay, özellikle iç sahada kendi oyun kültürlerini rakiplerine kabul ettirdiklerini işaret ederek, "Hatamız sonucu yediğimiz bir gol sonucunda berabere kaldık. Play-off şansımız için değerli bir maçtı. Rakiplerimizin kaybettiği haftada 3 puan almak iyi olacaktı. Oyuncularımızı kutluyorum ama son dakikada yediğimiz golle üzücü bir puan kaybı yaşadık. Oyun olarak bu kadar iyi oynadığımız bir maçta bu kaybı yaşamak bizi üzdü." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ da Manisa'ya kazanmaya geldiklerini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Galibiyet için uğraştık ama olmadı. Oyuncularımızı kutluyorum. Hanemize 1 puan yazdırdık. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

MKE Ankaragücü, oyunlar, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement