Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, müsabakanın son dakikalarında yedikleri gol nedeniyle kaybettikleri 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçı başından sonuna kadar üstün bir oyunla götürdüklerini belirtti.

MKE Ankaragücü'nün duran top organizasyonlarındaki başarısını bildikleri için bu konuya özellikle çalıştıklarını, maçta da çok fazla duran top şansı vermediklerini ifade eden Altay, "Ancak duraklama anlarında duran toptan çok anlamsız bir gol yedik." dedi.

Altay, özellikle iç sahada kendi oyun kültürlerini rakiplerine kabul ettirdiklerini işaret ederek, "Hatamız sonucu yediğimiz bir gol sonucunda berabere kaldık. Play-off şansımız için değerli bir maçtı. Rakiplerimizin kaybettiği haftada 3 puan almak iyi olacaktı. Oyuncularımızı kutluyorum ama son dakikada yediğimiz golle üzücü bir puan kaybı yaşadık. Oyun olarak bu kadar iyi oynadığımız bir maçta bu kaybı yaşamak bizi üzdü." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ da Manisa'ya kazanmaya geldiklerini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Galibiyet için uğraştık ama olmadı. Oyuncularımızı kutluyorum. Hanemize 1 puan yazdırdık. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.