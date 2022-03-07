Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 13 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 29. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Adanaspor müsabakasında görev alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Yasin Pehlivan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.