Manisa FK, Muhammet Ensar Akgün ile anlaştı

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında pazar günü evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, Somaspor'un sezon başında amatörden keşfettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'le anlaşma sağladı. 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Soma'da parlayan 23 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi. Sakarya'da Akyazıspor'dan yetişen Muhammet Ensar, yıllarca amatör liglerde top koşturduktan sonra bu sezon başında Somaspor'a imza attı. Somaspor'da sezonun ilk devresinde 17 lig müsabakasına çıkan oyuncu 1530 dakika süre alıp 3 kez fileleri sarstı. Manisa FK daha önce Çaykur Rizespor'dan John Mary ve Alberk Koç ile Uşakspor'dan Ömer Faruk Çalışkan'ı kadrosuna dahil etmişti.