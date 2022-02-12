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Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

12.02.2022 16:54
Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlık çalıştı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK'de sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Yarın Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak müsabakayı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek. ???????

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Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, NasaDoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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