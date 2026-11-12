Manisa FK'nın üç futbolcusu milli takımların aday kadrolarına seçildi - Son Dakika
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Manisa FK'nın üç futbolcusu milli takımların aday kadrolarına seçildi

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Manisa FK\'nın üç futbolcusu milli takımların aday kadrolarına seçildi
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Manisa FK'da Alenis Vargas, Noha Lemina ve Ada İbik'e milli takım daveti geldi. Vargas Honduras A Milli Takımı'nda, Lemina Gabon U23'te, İbik ise U19 Milli Takımı kadrosunda yer alacak; kulüp üç oyuncuyu tebrik etti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilip düşme hattına geri dönen Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu milli davet aldı. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın 13 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 17 Kasım'da Kuveyt ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Ayrıca Noha Lemina, Gabon U23 Milli Takımı'nın 12 ve 17 Kasım tarihlerinde U23 Afrika Kupası eleme maçlarında oynayacağı Tunus U23 maçlarının aday kadrosuna çağırılırken, genç stoper Ada İbik ise U19 Milli Takımımızın 11-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur maçları aday kadrosunda yer aldı. Manisa FK 3 oyuncuyu da tebrik eden mesajlar yayınladı.

Kaynak: DHA
Milli TakımHondurasManisaFutbolGabonSporSon Dakika

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