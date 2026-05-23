Manisa FK\'nin UEFA Hayali

U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Avrupa'ya gitmek için mücadele veriyor. UEFA Gençlik Ligi için play-off maçlarına çıkan Manisa ekibi yarı finalin ilk sınavında U19 PAF Ligi'nin şampiyonu Trabzonspor'la evi Mümin Özkasap Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Mayıs Salı günü Trabzon'da oynanacak. Manisa FK rakibini elerse Göztepe-Arnavutköy Belediyesi FSK eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahadaki finalde karşılaşacak. Finali kazanan takım yeni sezonda UEFA Gençlik Ligi'nde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ardından ikinci temsilcimiz olacak.