Manisa FK Pendikspor'la Kapışacak

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TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Iğdır FK (D) ve Esenler Erokspor'a 1-0'lık skorlarla yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Pendikspor'la kozlarını paylaşacak. Pendik Stadı'nda saat 20.00'd e başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. Ligde 14'er puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan iki takımdan Manisa temsilcisi 12'nci sırada, İstanbul ekibi ise 14'üncü basamakta haftaya başlamıştı. Manisa FK kazanarak 2 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.