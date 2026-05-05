Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 ile geçti

Manisa FK, Sakaryaspor\'u 5-0 ile geçti
05.05.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 yenerek sezonu kapattı; Diony hat-trick yaptı, altyapıdan 11 oyuncu oynadı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-off şansını geçen hafta kaçıran Manisa Futbol Kulübü sezonun son maçında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u evinde 5-0 yenerek taraftarına bol gollü veda etti. Rakibini yıldız santrforu Diony'nin 3, Adekanye'nin 2 golüyle mağlup ederek ligi 55 puanla bitiren Manisa ekibi altyapısıyla da gurur duydu. Manisa FK'da Sakaryaspor maçında altyapıdan yetişen 11 futbolcu 19 kişilik kadroda yer aldı. Manisa FK'nın özkaynak sisteminden gelen Yunus Emre Dursun, Ada İbik, Osman Kahraman, Saim Sarp Bodur, Ahmet Şen, Batuhan Çolak, Yunus Emre Köse, Oğuzhan Yurtdaş, Emre Akboğa, Metehan Başar ve Ayberk Karapo kadroda yer alırken, siyah-beyazlılar oyuncuların fotoğraflarını, 'Manisa Futbol Kulübü gururla sunar' mesajıyla paylaştı.

DIONY'DEN İLK HAT-TRICK

Manisa FK'nın Fransız golcüsü Diony ise kariyerinde ilk kez bu maçta hat-trick yaptı. Sezon boyunca golleriyle takımı sırtlayan Diony ligi 22 golle tamamladı. Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilip Manisa'da parlayan 33 yaşındaki golcünün sözleşmesi sona erdi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:37:00. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.